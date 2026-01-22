Kolejna kontuzja w kadrze rywali Polaków. Gwiazda może nie zagrać w barażach
Kolejne kłopoty Szwedów przed barażami do mistrzostw świata. Podczas meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussi Dortmund kontuzji nabawił się Lucas Bergvall. Przerwa gwiazdy Tottenhamu potrwa kilka miesięcy, a jego występ w barażach jest zagrożony.
We wtorkowy wieczór w ramach siódmej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów rywalizowały ze sobą Tottenham i Borussia Dortmund. Ekipa Thomasa Franke’a pokonała rywali z Niemiec 2:0 po golach Cristiana Romero i Dominica Solanke. Powodów do całkowitego zadowolenia wśród ekipy gospodarzy nie było. Kontuzji doznał bowiem Lucas Bergvall.
19-letni piłkarz nabawił się kontuzji po jednym ze wślizgów i nie był w stanie kontynuować gry. W 62. minucie zastąpił go Junai Byfield.
ZOBACZ TAKŻE: Legenda dołącza do sztabu potencjalnych rywali Polaków na MŚ. Jest komunikat
Badania wykazały kontuzję stawu skokowego, a według szwedzkich mediów mówi się o przerwie trwającej dwa lub trzy miesiące. Oznaczałoby to, że Bergvall nie wystąpiłby w barażach do mistrzostw świata, w których Szwedzi zmierzą się z Ukrainą, a potem, w przypadku zwycięstwa, z wygranym starcia Polska - Albania.
Jest to o tyle fatalna informacja dla selekcjonera reprezentacji Szwecji Graham Pottera, że wcześniej kontuzji nabawili się Dejan Kulusevski i Alexander Isak, którzy na pewno nie zagrają z Ukrainą oraz w ewentualnym finale.
Szwedzi z Ukraińcami zmierzą się 26 marca o godzinie 20:45. Finał baraży zaplanowano na 31 marca.