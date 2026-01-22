Komplet Polaków wystąpi w konkursie w Oberstdorfie
Czterech Polaków awansowało do indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc. Piotr Żyła zajął 24. miejsce, Dawid Kubacki był 32., Kamil Stoch - 37., a Aleksander Zniszczoł - 39.
W kwalifikacjach startowało 63 zawodników, 40 dostało się do konkursu. Żyła uzyskał 186 m i 168,7 pkt, Kubacki - 174,5 m i 150,9 pkt, Stoch - 161,5 m i 139,2 pkt, a Zniszczoł - 166 m i 137,3 pkt.
Startujący z krótszego najazdu Prevc triumfował notą 225,5 pkt po skoku na odległość 228,5 m. Za nim uplasowali się Austriacy Stephan Embacher - 227 m i 212,8 pkt oraz Jan Hoerl - 215 m i 204,6 pkt.
Dwudniowy konkurs indywidualny będzie składał się z czterech serii, które zostaną rozegrane w piątek i w sobotę. Po pierwszej odpadnie 10 zawodników. Zwycięzcą MŚ zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.