Komplet Polaków wystąpi w konkursie w Oberstdorfie

W kwalifikacjach startowało 63 zawodników, 40 dostało się do konkursu. Żyła uzyskał 186 m i 168,7 pkt, Kubacki - 174,5 m i 150,9 pkt, Stoch - 161,5 m i 139,2 pkt, a Zniszczoł - 166 m i 137,3 pkt.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 2026. Kiedy są skoki? Terminarz zawodów

Startujący z krótszego najazdu Prevc triumfował notą 225,5 pkt po skoku na odległość 228,5 m. Za nim uplasowali się Austriacy Stephan Embacher - 227 m i 212,8 pkt oraz Jan Hoerl - 215 m i 204,6 pkt.

Dwudniowy konkurs indywidualny będzie składał się z czterech serii, które zostaną rozegrane w piątek i w sobotę. Po pierwszej odpadnie 10 zawodników. Zwycięzcą MŚ zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

BS, PAP