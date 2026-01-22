Koniec sagi z udziałem Szymańskiego. Polak na testach medycznych

Sebastian Szymański latem mógł zamienić Fenerbahce na Olympique Lyon. Transfer został jednak zablokowany przez samego Jose Mourinho, który będąc ówczesnym trenerem tureckiej drużyny, widział w Szymańskim kluczowego zawodnika.

Mourinho jakiś czas później został zwolniony, uległa też zmiana pozycji 26-latka w hierarchii zespołu. Coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, notował też gorsze liczby. Z tego względu w zimowym okienku transferowym postanowił poszukać nowego pracodawcy.

Najkonkretniejszą ofertę przedstawiło francuskie Stade Rennais. Według Sebastiena Denisa z "Footmercato" Polak jest już we Francji, gdzie przechodzi testy medyczne. Transfer ma wynieść Rennais 10,5 miliona euro, a pomocnik podpisze kontrakt do 2029 roku.

Jeśli Szymański przejdzie badania i podpisze kontrakt z francuską ekipą, zostanie drugim Polakiem grającym w barwach tego zespołu. Od pół roku piłkarzem drużyny Habiba Beye jest Przemysław Frankowski.

JZ, Polsat Sport