Kwalifikant bez szans. Novak Djoković gra dalej

38-letni Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, walczy o 25. tytuł Wielkiego Szlema.

Pochodzący z Belgradu zawodnik triumfował w Australian Open 10-krotnie w edycjach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. W poprzednich dwóch sezonach w Melbourne dotarł do półfinału.

Jego kolejnym przeciwnikiem będzie w sobotę 75. w rankingu Holender Botic Van De Zandschulp.