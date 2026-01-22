Kwalifikant bez szans. Novak Djoković gra dalej
Rozstawiony z numerem czwartym Novak Djoković awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Serbski tenisistka wygrał w czwartek z włoskim kwalifikantem Francesco Maestrellim 6:3, 6:2, 6:2. Pojedynek trwał dwie godziny i 15 minut.
38-letni Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, walczy o 25. tytuł Wielkiego Szlema.
Pochodzący z Belgradu zawodnik triumfował w Australian Open 10-krotnie w edycjach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. W poprzednich dwóch sezonach w Melbourne dotarł do półfinału.
Jego kolejnym przeciwnikiem będzie w sobotę 75. w rankingu Holender Botic Van De Zandschulp.
