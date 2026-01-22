AS Roma nie może ostatnio ustabilizować formy. Kiedy wydawało się, że po porażce z Atalantą piłkarze Gian Piero Gasperiniego budują serię zwycięstw, niespodziewanie zostali wyeliminowani w 1/8 finału Pucharu Włoch przez Torino. Pięć dni później zrewanżowali się jednak rywalom w meczu ligowym i wygrali po golach Donyella Malena oraz Paulo Dybali. Po słabszym spotkaniu w rozgrywkach pucharowych Jan Ziółkowski przesiedział 90 minut na ławce rezerwowych.

ZOBACZ TAKŻE: Pomnik Cristiano Ronaldo stanął w płomieniach! Skandaliczny akt wandalizmu

VfB Stuttgart, czyli "sąsiad" zespołu z Rzymu w tabeli fazy ligowej Ligi Europy, prezentuje się za to świetnie. W tym roku jeszcze nie przegrał, a imponujące było choćby to, jak piłkarze Sebastian Hoenessa przejechali się po Bayerze Leverkusen. Ten mecz zakończył się ich zwycięstwem 4:1, a cztery bramki zdobyli już w pierwszej połowie. Niemiecka drużyna wygrała również trzy ostatnie spotkania z rzędu w LE.

Transmisja spotkania AS Roma - VfB Stuttgart w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w czwartek 22 stycznia. Początek o godz. 20:50.