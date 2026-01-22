Fenerbahce znajduje się w znakomitej formie. W ostatnich 21 meczach poniosło tylko jedną porażkę i pozostaje w grze nie tylko o mistrzostwo Turcji, ale również o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Piłkarze Domenico Tedesco imponują zwłaszcza w ofensywie. Przede wszystkim wyróżniają się Talisca oraz Marco Asensio. Nie można tego powiedzieć o Sebastianie Szymańskim, który już niebawem ma zostać piłkarzem Stade Rennes.

Bardzo dobrze w ostatnim czasie prezentuje się również Aston Villa. Choć niespodziewanie przegrała w niedzielę w lidze z Evertonem, to wcześniej choćby wyeliminowała w rozgrywkach Pucharu Anglii Tottenham. Prawdopodobnie najlepszy sezon w karierze rozgrywa Matty Cash, który poza świetną postawą w defensywie, zaczął również strzelać gole.

Fenerbahce stanie przed szansą na pierwsze w historii zwycięstwo przeciwko angielskiemu rywalowi. Jak dotąd doszło do dwóch bezpośrednich starć między tymi zespołami i dwukrotnie zwyciężała Aston Villa.

Transmisja spotkania Fenerbahce - Aston Villa w Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w czwartek 22 stycznia. Początek o godz. 18:35.