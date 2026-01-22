FC Porto to bez wątpienia jedna z najbardziej obserwowanych drużyn przez polskich kibiców. Nie dość, że od kilku miesięcy liderami w defensywie są Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, to kilkanaście dni temu do zespołu dołączył Oskar Pietuszewski. Ten ostatni, choć został bohaterem ostatniego meczu z Vitorą Guimaraes, nie wystąpi jednak w najbliższym spotkaniu Ligi Europy ze względu na kwestie regulaminowe. FC Porto będzie chciało jednak przedłużyć serię do aż 10 zwycięstw z rzędu.

Rywalem piłkarzy Francesco Farioliego będzie Viktoria Pilzno. Wicemistrzowie Czech, choć można powiedzieć, że rozczarowują w rozgrywkach ligowych, to w Lidze Europy spisują się całkiem nieźle. Jak dotąd jeszcze przegrali, a w październiku sensacyjnie pokonali choćby AS Romę. Po sześciu rozegranych spotkaniach mają na koncie 10 punktów i są bliscy zapewnienia sobie miejsca w fazie pucharowej.

Transmisja spotkania Viktoria Pilzno - FC Porto w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w czwartek 22 stycznia. Początek o godz. 18:35.