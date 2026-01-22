Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 22.01
Przed nami mecze przedostatniej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W najciekawszych spotkaniach AS Roma z Janem Ziółkowskim podejmie VfB Stuttgart, a FC Porto (Jan Bednarek, Jakub Kiwior) zmierzy się z Viktorią Pilzno. Zobaczcie wyniki i skróty czwartkowych meczów LE.
Przed siódmą kolejką Ligi Europy sytuacja w tabeli jest niezwykle interesująca. Cztery zespoły, Real Betis, Ferencvaros, SC Freiburg oraz Viktoria Pilzno, pozostają niepokonane w całych rozgrywkach. Co ciekawe, żadna z tych ekip nie zajmuje miejsca w pierwszej trójce. Tabelę otwiera Olympique Lyon, drugi jest FC Midtjylland, a trzecia Aston Villa, klub Matty'ego Casha.
ZOBACZ TAKŻE: To już pewne! Pietuszewski nie zagra w kolejnym meczu FC Porto
Na dnie tabeli znajduje się OGC Nice. To jedyna drużyna, która w dotychczasowych sześciu meczach nie zdobyła ani jednego punktu.
W jednym z najciekawszych spotkań FC Porto, z Janem Bednarkiem oraz Jakubem Kiwiorem w składzie, zmierzy się na wyjeździe z Viktorią Pilzno. Oskar Pietuszewski, który niedawno zasilił szeregi ekipy z Portugalii, nie został zgłoszony do rozgrywek. W innym hitowym starciu AS Roma z kolejnym reprezentantem Polski, Janem Ziółkowskim, podejmie VfB Stuttgart.
Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 22.01
18:45 - Bologna FC - Celtic Glasgow
18:45 - SK Brann - FC Midtjylland
18:45 - Viktoria Pilzno - FC Porto
18:45 - Fenerbahce - Aston Villa
18:45 - Feyenoord Rotterdam - SK Sturm Graz
18:45 - Malmo FF - Crvena Zvezda Belgrad
18:45 - PAOK Saloniki - Real Betis
18:45 - SC Freiburg - Maccabi Tel Awiw
18:45 - Young Boys Berno - Olympique Lyon
21:00 - AS Roma - VfB Stuttgart
21:00 - SC Braga - Nottingham Forest
21:00 - Celta Vigo - LOSC Lille
21:00 - Dinamo Zagrzeb - FCSB
21:00 - Ferencvaros - Panathinaikos
21:00 - OGC Nice - Go Ahead Eagles
21:00 - Glasgow Rangers - Łudogorec Razgrad
21:00 - RB Salzburg - FC Basel
21:00 - FC Utrecht - KRC GenkPrzejdź na Polsatsport.pl