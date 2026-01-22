Liga Mistrzów: Galatasaray HDI Sigorta Stambuł - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Galatasaray HDI Sigorta Stambuł - Bogdanka LUK Lublin to spotkanie w ramach trzeciej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Galatasaray HDI Sigorta Stambuł - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl.

Przed nami trzecia kolejka siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym sezonie oglądamy na parkiecie tych rozgrywek cztery polskie kluby: Asseco Resovię Rzeszów, PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin i Aluron CMC Wartę Zawiercie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Gwiazda światowej siatkówki we włoskim gigancie do 2029 roku

 

Bogdanka LUK Lublin jest liderem swojej grupy. Po dwóch kolejkach ma komplet zwycięstw i nawet ewentualna porażka nie zmieni ich sytuacji w tabeli. Rywalem ekipy Stephane’a Antigi będzie Galatasaray HDI Sigorta Stambuł. Turecka drużyna zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli z jednym zwycięstwem i jedną porażką na koncie.

 

Dla obu drużyn będzie to pierwsze spotkanie w historii rywalizacji. Faworytem spotkania będzie ekipa z Lublina.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Galatasaray HDI Sigorta Stambuł - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

JZ, Polsat Sport
