Magda Linette - Karolina Muchova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Linette - Muchova?

Polska zawodniczka ma za sobą dwa spotkania z Amerykankami. Najpierw dość niespodziewanie wyeliminowała turniejową "15" Emmę Navarro (3:6, 6:3, 6:3), a następnie ograła Ann Li (6:3, 6:3).

Z kolei Muchova, która jest rozstawiona z "19", zaczęła Australian Open od pokonania Rumunku Jacqueline Cristian (6:3, 7:6). W drugiej rundzie wyeliminowała po emocjonującym meczu Amerykankę Alycię Parks (4:6, 6:4, 6:4).

Linette i Muchova grały ze sobą czterokrotnie. Pierwszy mecz w 2019 wygrała Polka. Kolejne trzy padły łupem Czeszki.

Jak będzie tym razem?

Linette - Muchova. Australian Open wynik meczu. Kto wygrał Linette - Muchova?

O tym, kto wygrał mecz Linette - Muchova w Australian Open, przekonamy się po zakończeniu spotkania. Wtedy w tekście pojawi się informacja, jaki był wynik meczu Linette - Muchova.