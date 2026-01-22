Tomasiak w tym sezonie jest najlepszy z Polaków, ale nigdy nie startował na skoczni mamuciej. 19-latek ma spokojnie trenować i przygotowywać się do igrzysk olimpijskich, które w lutym odbędą się we Włoszech.

Domen Prevc odniósł 18 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. W tym sezonie triumfował już dziewięć razy i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej. Słoweniec doskonale radzi sobie na mamucich skoczniach. W zeszłym sezonie wygrał w Oberstdorfie, Vikersund i Planicy. Jest "lotnikiem", który przez większość kariery lepiej radził sobie na obiektach mamucich niż na dużych i normalnych. Prevc jest rekordzistą świata w długości lotu. 30 marca 2025 roku na Letalnicy w Planicy uzyskał 254,5 m.

Słoweńcowi może zagrozić Ryoyu Kobayashi, który w tym sezonie odniósł dwa zwycięstwa i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Japończyk jest byłym rekordzistą Letalnicy - 252 m. Do niego należy nieoficjalny rekord świata w długości lotu. 24 kwietnia 2024 roku podczas specjalnego wydarzenia na prowizorycznej skoczni nieopodal Akureyri na Islandii uzyskał 291 m.

Do walki o czołowe lokaty podczas MŚ w lotach mogą włączyć się też Słoweńcy Anze Lanisek i Timi Zajc, Austriacy Jan Hoerl, Daniel Tschofenig, Stephan Embacher, Stefan Kraft i Manuel Fettner, Niemcy Philipp Raimund i Felix Hoffmann czy Japończyk Ren Nikadio.

Dwóch Polaków stawało na podium MŚ w lotach. W 1979 roku w Planicy Piotr Fijas był trzeci, a w sezonie 2017/18 w Oberstdorfie Stoch zdobył srebrny medal i przegrał jedynie z Norwegiem Danielem-Adre Tande. Biało-czerwoni zdobywali też brązowe medale MŚ w drużynowych konkursach w 2018 roku i dwa lata później.

W trzech ostatnich edycjach tej imprezy triumfowali Austriak Stefan Kraft - 2024 w Bad Mitterndorf, Norweg Marius Lindvik - 2022 w Vikersund i Niemiec Karl Geiger - 2020 w Planicy.

Heini-Klopfer-Skiflugschanze to jedna z pięciu mamucich skoczni na świecie. Jej rozmiar wynosi 235 m, a punkt konstrukcyjny to 200 m. Oficjalnym rekordzistą skoczni jest Domen Prevc, który 20 marca 2022 roku poszybował tu 242,5 m.

W czwartek w Oberstdorfie odbędą się kwalifikacje. Wyłonią 40 uczestników dwudniowego konkursu indywidualnego, który będzie składał się z czterech serii. Po pierwszej odpadnie 10 zawodników. Zwycięzcą MŚ zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Terminarz MŚ w lotach 2026. Kiedy skoki?

piątek, 23 stycznia



15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego

