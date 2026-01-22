Najpiękniejsza piłkarka świata ma nowego partnera. Przestali się kryć (ZDJĘCIA)

Piłka nożna

Alisha Lehmann i Montel McKenzie ogłosili, że są parą. Nowy partner "Najpiękniejszej piłkarki świata" to półprofesjonalny zawodnik oraz osobowość telewizyjna.

Szwajcarka to niezwykle popularna piłkarka. Przypomnijmy - na Instagramie obserwuje ją niespełna 16 milionów użytkowników tego portalu społecznościowego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka zmiana w życiu "najpiękniejszej piłkarki świata". Wielki powrót

 

Wcześniej Lehmann związana była z piłkarskim reprezentantem Brazylii, Douglasem Luizem.

 

Nowy partner Lehmann to piłkarz grający w niższych ligach angielskich. Popularność zyskał dzięki występom w różnego rodzaju programach telewizyjnych.

 

To nie jedyna wielka zmiana w życiu Lehmann. Szwajcarka wróciła do Anglii - po tym, jak w ostatnich latach występowała we włoskich zespołach, czyli Juventusie i Como, właśnie związała się umową z Leicester City.

 

 

Mecze Women's Super League można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALISHA LEHMANNINNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jarosław Królewski o transferze Jordiego Sancheza do Wisły
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 