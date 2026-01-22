Najpiękniejsza piłkarka świata ma nowego partnera. Przestali się kryć (ZDJĘCIA)
Alisha Lehmann i Montel McKenzie ogłosili, że są parą. Nowy partner "Najpiękniejszej piłkarki świata" to półprofesjonalny zawodnik oraz osobowość telewizyjna.
Szwajcarka to niezwykle popularna piłkarka. Przypomnijmy - na Instagramie obserwuje ją niespełna 16 milionów użytkowników tego portalu społecznościowego.
Wcześniej Lehmann związana była z piłkarskim reprezentantem Brazylii, Douglasem Luizem.
Nowy partner Lehmann to piłkarz grający w niższych ligach angielskich. Popularność zyskał dzięki występom w różnego rodzaju programach telewizyjnych.
To nie jedyna wielka zmiana w życiu Lehmann. Szwajcarka wróciła do Anglii - po tym, jak w ostatnich latach występowała we włoskich zespołach, czyli Juventusie i Como, właśnie związała się umową z Leicester City.
