Nie do wiary! Tyle Świątek zarobiła już w Australian Open

Świątek zaprezentowała się w czwartek doskonale i wygrała z Czeszką 6:2, 6:3. Rywalka nie miała zbyt wielu argumentów, by przeciwstawić się agresywnej i skutecznej wiceliderce światowego rankingu. Ostatecznie mecz potrwał 79 minut.

Dzięki temu zwycięstwu Polka awansowała do III rundy Australian Open. Tym samym zapewniła sobie 327,75 tys. dolarów australijskich, co w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 798,6 tys. zł. A to przecież nie koniec.

Jeśli naszej tenisistce uda się pokonać w kolejnej rundzie Annę Kalinskają, będzie miała zagwarantowanie już 480 tys. dolarów australijskich, co daje 1,169 mln zł. Za triumf w całym wydarzeniu można otrzymać ponad 10 mln złotych!

Poniżej znajduje się szczegółowy podział nagród pieniężnych w turniejach singlowych ze wskazaniem etapu, na którym tenisista kończy przygodę z zawodami:



● zwycięzca - 4,15 mln dolarów australijskich (10,1 mln złotych)

● finalista - 2,15 mln (5,2 mln)

● półfinaliści - 1,25 mln (3 mln)

● ćwierćfinaliści - 750 tys. (1,8 mln)

● IV runda - 480 tys. (1,169 mln)

● III runda - 327,75 tys. (798,6 tys.)

● II runda - 225 tys. (547,5 tys.)

● I runda - 150 tys. (365 tys.)