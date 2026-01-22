Nie żyje 27-letni piłkarz. Kilka dni temu grał przeciwko polskiemu klubowi

Piłka nożna

Nie żyje Nassur Bacem, piłkarz portugalskiego zespołu Moncarapachense. Kilka dni temu wziął udział w sparingu tej ekipy z przedstawicielem PKO PB Ekstraklasy, Radomiakiem Radom.

Portret czarno-biały piłkarza Nassura Bacema.
fot. YouTube
Nie żyje Nassur Bacem, piłkarz portugalskiego zespołu Moncarapachense.
  • Piłkarz Nassur Bacem zmarł po zasłabnięciu w trakcie meczu krajowego pucharu
  • Doszło do zatrzymania krążenia, a ratownicy nie zdołali uratować życia zawodnika
  • Bacem grał na pozycji lewego obrońcy i był wychowankiem Sportingu Lizbona
  • Przed kilkoma dniami jego drużyna LGC Moncarapachense przegrała sparing z Radomiakiem Radom
  • Radomiak złożył kondolencje rodzinie i klubowi zmarłego piłkarza
  • Zawodnik miał zaledwie 27 lat

O śmierci piłkarza poinformował jego klub, LGC Moncarapachense. Zawodnik zasłabł w trakcie meczu krajowego pucharu z ekipą Imortal. Jak się okazało, doszło do zatrzymania krążenia i piłkarza nie udało się uratować.

 

Bacem występował na pozycji lewego obrońcy. Jest wychowankiem Sportingu Lizbona, jednak nie zadebiutował w barwach portugalskiego giganta. Występował głównie w niższych ligach portugalskich. 

 

Kilka dni temu 27-latek wystąpił w meczu towarzyskim przeciwko Radomiakowi Radom. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy wygrał to spotkanie 4:0.

 

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Nassura Bacema, zawodnika LGC Moncarapachense - drużyny, z którą w ubiegłym tygodniu rywalizowaliśmy w ramach przygotowań do rundy rewanżowej PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Rodzinie, bliskim oraz całej społeczności Klubu z Moncarapacho składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje" - napisał Radomiak w oficjalnym komunikacie.

INNEPIŁKA NOŻNA
