Niesamowity wyczyn 1057. rakiety świata. Powrót marzeń

Karolina Pliskova (1057. WTA) to była liderka rankingu WTA. Czeska zawodniczka przewodziła w nim od lipca do września 2017 roku. 33-latka ma na swoim koncie siedemnaście tytułów rangi WTA oraz dwa finały Wielkiego Szlema. Najpierw w 2016 roku uległa Niemce Angelique Kerber w finale US Open (3:6, 6:4, 4:6), a następnie w 2021 roku nie dała rady Australijce Ashleigh Barty na kortach trawiastych Wimbledonu (3:6, 7:6 (4), 3:6).

W 2024 roku Pliskova podczas II rundy US Open w meczu z Jasmine Paolini doznała groźnej kontuzji kostki, która wykluczyła ją z gry aż na 1,5 roku. W międzyczasie przeszła dwie operacje i poddała się żmudnej rehabilitacji. To sprawiło, że po powrocie na kort zaczęła odbudowę swojej pozycji sportowej.

W pierwszej rundzie 33-latka pokonała, mierzącą się z podobnymi problemami rankingowymi Amerykankę Sloane Stephens (1102. WTA), a w drugiej rundzie nie dała szans Janice Tjen (59. WTA). Pliskova awansowała więc do trzeciej rundy, w której czeka ją jedno z najtrudniejszych wyzwań w ostatnim czasie. Jej rywalką będzie ubiegłoroczna triumfatorka Australian Open, Madison Keys. Amerykanka w drugiej rundzie odprawiła z kwitkiem swoją rodaczkę Ashlyn Kruger (6:1, 7:5).

Niezależnie od końcowego wyniku Karoliny Pliskovej, ma ona zagwarantowany gigantyczny awans w rankingu WTA. Czeska tenisistka w zestawienie WTA Live przesunęła się już na 408. Miejsce. Pozycja może ulec zmianie w zależności od dalszych osiągnięć sportowych 33-latki.

Mecz Karolina Pliskova - Madison Keys został zaplanowany na 24 stycznia. Godzina nie jest jeszcze potwierdzona.

JZ, Polsat Sport