One Punch 5: Sabaciński i Delekta w głównych walkach

Organizacja One Punch od lat jest symbolem widowiskowych pojedynków w formułach stójkowych. Kickboxing, który ma w Polsce piękne tradycje, stanowi prawdziwe „oczko w głowie” organizatorów. Dzięki współpracy z Tuco Promotion po raz kolejny najlepsi polscy zawodnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności przed szeroką publicznością. Do Piotrkowa Trybunalskiego przyjedzie prawdziwa śmietanka krajowego kickboxingu.

W walce wieczoru fani zobaczą starcie dwóch bezkompromisowych zawodników wagi ciężkiej. Jednym z nich będzie znany z destrukcyjnego stylu Andrzej Sabaciński, który występował na dwóch poprzednich edycjach One Punch. W czerwcu brutalnymi kolanami rozbił w pierwszej rundzie Rafała Witkowskiego.



W październiku stanął naprzeciwko Ariela Wittka. Tym razem kluczowe okazały się niskie kopnięcia, które skutecznie odebrały rywalowi mobilność. Sabaciński słynie z szybkiego kończenia walk i zapewne podobny plan będzie realizował również w piątek.



Zadanie nie będzie jednak łatwe. Jego rywal, Jan Pelak, to mistrz Polski w muay thai oraz złoty medalista mistrzostw świata U-23 w tej wymagającej formule. Pelak łączy starty w boksie tajskim i kickboxingu, odnosząc sukcesy także w tej drugiej dyscyplinie.



W co-main evencie swoje umiejętności zaprezentuje Konrad Delekta. Miniony rok był dla zawodnika z Lublina niezwykle pracowity. W marcu, podczas gali Fight Exclusive Night, efektownym backfistem znokautował Patryka Rasha. To zakończenie bez wątpienia było jednym z mocnych kandydatów do nokautu roku. Następnie Delekta dwukrotnie triumfował na galach TFL.



Jego rywalem będzie zawodnik z 17-letnim doświadczeniem ringowym. Dominik Grzęda ma na koncie medale imprez krajowych i międzynarodowych, dlatego można się spodziewać, że postawi Delekcie trudne warunki.



Interesująco zapowiada się również pojedynek doświadczonych Macieja Błażewicza i Cezarego Zugaja. Błażewicz jest na fali zwycięstw i na co dzień trenuje w warszawskiej Palestrze razem z jednym z największych talentów polskiego muay thai – Adrianem Gunią. Co więcej, Gunia w ubiegłym roku pokonał Zugaja przed czasem, co sprawia, że zawodnik z Białegostoku ma dodatkową motywację, by zrewanżować się ekipie z Palestry.



Zugaj od lat rywalizuje w boksie tajskim, kickboxingu, a nawet w lethwei – birmańskim boksie, w którym dozwolone są uderzenia głową. Starcie Błażewicz – Zugaj może być jednym z najbardziej widowiskowych momentów piątkowej gali.



W Piotrkowie Trybunalskim dojdzie również do historycznego wydarzenia – po raz pierwszy w historii organizacji One Punch odbędzie się walka kobiet. Zuzanna Olszewska zmierzy się z Justyną Krostą.



Gala One Punch 5 odbędzie się w piątek 23 stycznia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

