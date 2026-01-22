One Punch 5: Wyniki ważenia

Bohaterami walki wieczoru będą brązowy medalista Mistrzostw Świata WAKO Andrzej Sabaciński oraz mistrz Polski Muay Thai z 2024 roku - Jan Pelak. Tuż przed nimi Konrad Delekta powalczy o siódme zawodowe zwycięstwo w konfrontacji z Dominikiem Grzędą.

Do ringu powróci również Cezary Zugaj, który po porażce z Adrianem Gunią postara się przerwać serię wygranych Macieja Błażewicza. Ponadto zobaczymy starcia Justyny Krosty z Zuzanną Olszewską czy Patryka Matczaka z Adrianem Dziubałtowskim.

Karta walk:



Jan Pelak (106,6) - Andrzej Sabaciński (114,8) - K1

Konrad Delekta (90,7) - Dominik Grzęda (90,7) - K1

Cezary Zugaj - Maciej Błażewicz (67,7) - Muay Thai

Norbert Robak (71,4) - Michał Benben (71,9) - K1

Justyna Krosta (55,5) - Zuzanna Olszewska (55,5) - K1

Kacper Śleszyński (76,9) - Filip Benben (76,7) - K1

Pavel Sadouski (64,3) - Sylwek Piętakiewicz (67,7) - K1

Patryk Matczak (64,0)- Adrian Dziubałtowski (64,4) - K1

Michał Wodecki (93,1) - Wiktor Melka (91,7) - K1

Dawid Ciszka (60,8) - Dawid Piekarz (59,6) - K1

Gala One Punch 5 w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się w piątek 23 stycznia. Początek od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana też w Super Polsacie.