Papszun ma potężny ból głowy! Legia straciła aż trzy gole, a potem porażka

Piłka nożna

Piłkarze Legii Warszawa w czwartek w Maladze rozegrali dwa mecze towarzyskie ze Spartą Praga. Najpierw zremisowali 3:3, a później przegrali 0:1. Były to ich ostatnie sparingi na zgrupowaniu w Hiszpanii.

Trener Legii Warszawa Marek Papszun podczas treningu.
fot: PAP
Marek Papszun

Pierwszy mecz rozpoczął się o godzinie 11. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Dla Legii trafili Ermal Krasniqi, Jakub Żewłakow i Rafał Augustyniak, a dla Sparty - Petr Zika, Joao Grimaldo i Garang Kuol.

 

- Pierwszy sparing z Czechami okazał się bardzo specyficzny, bo po 10 minutach przegrywaliśmy 0:2, a do przerwy mogliśmy prowadzić 5:2 albo 6:2 - powiedział trener Legii Marek Papszun, cytowany przez portal legia.net.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przełomowa decyzja Papszuna! Żewłakow powiedział wszystko

 

Drugie spotkanie w teoretycznie mocniejszych składach rozegrano o godzinie 14. W wyjściowej jedenastce Legii znaleźli się m.in. Kacper Tobiasz, Juergen Elitim, Bartosz Kapustka, Damian Szymański i Kacper Urbański. W 51. minucie obrońca Kamil Piątkowski skierował piłkę do własnej bramki.

 

- Był to dla nas bardzo trudny mecz, aczkolwiek myślę, że mogliśmy pokusić się przynajmniej o jedną bramkę. Z przebiegu gry było to dla nas niezwykle wymagające spotkanie - ocenił Papszun.

 

Legia po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w PKO BP Ekstraklasie i traci 11 pkt do prowadzącej Wisły Płock. Warszawianie odpadli już z Ligi Konferencji UEFA i Pucharu Polski. Zadaniem nowego trenera Papszuna będzie uratowanie sezonu i zajęcie miejsca w czołówce tabeli, które gwarantowałoby udział w europejskich pucharach.

 

1 lutego w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy po zimowej przerwie Legia podejmie Koronę Kielce, która ma nad nią pięć punktów przewagi.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALEGIA WARSZAWAMECZ TOWARZYSKIPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASASPARTA PRAGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 