Polski klub potwierdził fatalne informacje! Rozstanie z trzema siatkarkami

W mediach pojawiły się informacjami dotyczące sytuacji w klubie z Radomia. Dotyczyły one możliwości odejścia w trakcie sezonu trzech lub czterech czołowych siatkarek.

MOYA Radomka Radom opublikowała komunikat wyjaśniający zaistniałą sytuację. Potwierdzono w nim medialne spekulacje.

"Informujemy, że w najbliższym czasie szeregi naszej drużyny opuszczą: Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska, Julie Lengweiler. Niewykluczone, że jeszcze jedna z zawodniczek sezon 2025/26 dokończy w innym klubie" - poinformowano.

Decyzja władz klubu była spowodowana kłopotami finansowymi.

"W ostatnich tygodniach zmuszeni byliśmy wdrożyć plan awaryjny, którego celem jest utrzymanie stabilności finansowej MOYA Radomki Radom i dalsze, długofalowe budowanie wiarygodności Klubu. Brak podjęcia tych działań mógłby w przyszłości doprowadzić do narastania zobowiązań finansowych, a w skrajnym scenariuszu nawet do zagrożenia dalszego funkcjonowania Klubu. Dzięki podjętym decyzjom możemy dziś powiedzieć, że Radomka S.A. nie zniknie z siatkarskiej mapy Polski" - napisano w komunikacie.

"Naszym priorytetem na ten moment jest uzupełnienie składu, skupienie się na dalszej części sezonu, gra na miarę aktualnych możliwości, wypracowanie rozwiązań pozwalających wyjść z tej trudnej sytuacji oraz zbudowanie solidnych fundamentów pod kolejne sezony. Wierzymy, że są to problemy przejściowe i że w przyszłości uda się je w pełni przezwyciężyć" - dodano.

Całe oświadczenie Moya Radomki Radom opublikowane w mediach społecznościowych: