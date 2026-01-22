Polski klub siatkarski bez największych gwiazd? Kadrowe trzęsienie ziemi w trakcie sezonu

Jak poinformował portal cozadzien.pl, Moya Radomka Radom może zostać poważnie osłabiona. Trzy siatkarki są o krok od odejścia na zasadzie wykupu kontraktów. Grające na pozycji przyjmujących Julie Lengweiler i Weronika Szlagowska mają dokończyć sezon w Azji. Środkowa i kapitan drużyny - Martyna Piotrowska ma z kolei przenieść się do Turcji.

Drużyna może więc zostać poważnie osłabiona, ponieważ wspomniane siatkarki są kluczowymi zawodniczkami w zespole. W znakomitej dyspozycji jest Lengweiler, która na ten moment prowadzi w rankingu atakujących (204 punkty) i zajmuje trzecie miejsce w rankingu punktujących (221 oczek). W ostatnim spotkaniu z ŁKS Commercecon Łódź (2:3) zdobyła aż 32 punkty. Martyna Piotrowska i Weronika Szlagowska to zawodniczki z doświadczeniem gry w reprezentacji Polski. Tych zawodniczek może zabraknąć w kadrze już w najbliższej kolejce, w starciu z mistrzem Polski - Developresem Rzeszów.

Jak się okazuje, odejście wspomnianych siatkarek to może nie być koniec złych wiadomości dla radomskich kibiców siatkówki. Nie jest pewne, czy w zespole na dalszą część sezonu pozostanie atakująca Monika Gałkowska, która może się przenieść do ligi greckiej lub tureckiej.

Moya Radomka Radom zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli Tauron Ligi. W trzynastu meczach odniosła pięć zwycięstw, poniosła osiem porażek i ma na koncie 15 punktów. Drużyna rywalizuje również w Pucharze CEV. Po wyeliminowaniu VK UP Ołomuniec i Mladosti Zagrzeb w walce o ćwierćfinał zmierzy się z rumuńskim CSO Voluntari 2005.

Polsat Sport, cozadzien.pl