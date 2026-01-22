Potężne konsekwencje Hurkacza po porażce. Stracił niepowtarzalną szansę

Hubert Hurkacz (55. ATP) sensacyjnie uległ Amerkaninowi Ethanowi Quinnowi (80. ATP) w drugiej rundzie Australian Open 0:3. Porażka jest o tyle rozczarowująca, że Polak prezentował fantastyczną dyspozycję przed turniejem, ogrywając trzecią rakietę świata Aleksandra Zvereva, czy plasującego się na dziewiątej pozycji Taylora Fritza. Wrocławianin miał niebagatelny wpływ na historyczny triumf Polski w United Cup. Po porażce w drugiej rundzie AO klaruje się sytuacja rankingowa Polaka.

Hurkacz w zestawieniu na żywo zajmuje aktualnie 52. miejsce. Polski tenisista podskoczył o trzy pozycje względem rozpoczęcia zmagań na australijskich kortach. W zależności od wyników innych tenisistów sytuacja może ulec zmianie, jednak pewne jest już, że nie wejdzie do czołowej pięćdziesiątki rankingu. Jest to spowodowane niewystarczającą liczbą punktów rankingowych.

Wrocławianin po dobrych występach na początku sezonu był również liderem rankingu ATP Race, zestawiający punkty tylko z osiągnięć uzyskanym w obecnym sezonie. Wiadomo już, że po słabym występie na pierwszym wielkoszlemowym turnieju Hurkacz straci prowadzenie.

28-letni tenisista do gry powróci na początku lutego. Jego następnym przystankiem w tourze będzie turniej ATP 250 w Montpellier.

JZ, Polsat Sport