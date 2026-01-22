Obecna edycja Pucharu CEV jest powrotem Jastrzębskiego Węgla do rozgrywek po trzynastu latach. Siatkarze prowadzeni przez Andrzeja Kowala w pierwszej rundzie pokonali MAV Elore Foxconn Szekesfehervar i wywalczyli awans do 1/8 finału.

Kolejnym przeciwnikiem będzie fińskie Akaa-Volley, którzy w poprzedniej rundzie pokonali SK Zadruga Aich/Dob (0:3, 3:1). Drużyna z siedzibą w Akaa zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli fińskiej ligi.

Dla obu drużyn będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie w historii. Dotychczas oba zespoły nie miały możliwości rywalizować ze sobą. Faworytem spotkania będzie ósma drużyna PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Akaa-Volley - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JZ, Polsat Sport