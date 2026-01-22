Puchar CEV: Gdzie obejrzeć mecz AKAA Volley – JSW Jastrzębski Węgiel?

Polski zespół jest jednym z faworytów do zwycięstwa w tegorocznej edycji rozgrywek. W poprzedniej fazie JSW Jastrzębski Węgiel wyeliminował węgierski MAV Elore SC, wygrywając na wyjeździe 3:1 i we własnej hali bez straty seta.

AKAA Volley do rozstrzygnięcia rywalizacji we wcześniejszej fazie z austriackim Aich/Dob potrzebowało złotego seta. Finowie we własnej hali niespodziewanie przegrali 0:3, a w rewanżu wygrali 3:1 doprowadzając do złotego seta, którego wygrali 15:8 i zameldowali się w kolejnej rundzie.



Faworytem dwumeczu jest zespół z Polski. Zwycięzca w walce o ćwierćfinał może trafić na włoską Piacenzę lub hiszpańskie Rio Duero Soria.



Transmisja meczu AKAA Volley – JSW Jastrzębski Węgiel w środę w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.