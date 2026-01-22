Pucharowe ostatki panczenistów przed igrzyskami. Polacy powalczą w Inzell

Otwarcie nowego roku było wymarzone dla naszej kadry narodowej. Podopieczni trenerów Rolanda Cieślaka i Artura Wasia, zdobywając dziesięć medali, należeli do największych gwiazd mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim, które po raz pierwszy odbywały się w Polsce. Znakomitą formę od początku sezonu utrzymał Damian Żurek, zostając mistrzem Europy na 500 i 1000 m. Tytuł mistrzyni Starego Kontynentu na 500 m uzyskała również Kaja Ziomek-Nogal, wyprzedzając drugą w stawce Andżelikę Wójcik. Na szczycie podium ME w biegu na dystansie 5000 m po pierwszy stanął też Władimir Semirunnij, który został także wicemistrzem Starego Kontynentu na 1500 m. Ponadto, złoto w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn wywalczyły obie polskie ekipy, zaś brąz w drużynie zdobyły Natalia Jabrzyk, Magdalena Czyszczoń i Zofia Braun.



– To wymarzony start w ME. W zasadzie niemal we wszystkich konkurencjach wśród mężczyzn zdobywaliśmy medale. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego dorobku, ale cieszymy się z tego, bo to dobry prognostyk przed igrzyskami. ME były startem etapowym przed Mediolanem – podkreśla Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, a także szef polskiej misji olimpijskiej na zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.



Wiadomo już, że na igrzyskach we Włoszech zobaczymy przynajmniej dziewięcioro polskich panczenistów. Przynajmniej, gdyż kwestią otwartą pozostaje relokacja miejsc w przypadku niewykorzystania puli kwalifikacji przez inne narodowe komitety olimpijskie. Sprawa, której obrotem żywo są zainteresowani m.in. Natalia Jabrzyk czy Marcin Bachanek, ma się rozstrzygnąć najpóźniej 23 stycznia. Pierwszym rezerwowym na 5000 m mężczyzn pozostaje Semirunnij, czyli aktualny mistrz Europy i brązowy medalista ostatnich MŚ w Hamar. – Wszyscy widzimy, jakimi możliwościami dysponuje Władek, dlatego jego potencjalny start w tej konkurencji to nasza dodatkowa szansa na walkę o najwyższe lokaty – przekonuje Niedźwiedzki.



Ostatnim sprawdzianem biało-czerwonych przed IO we Włoszech będzie finał PŚ w niemieckim Inzell. Polscy panczeniści od ponad tygodnia przebywają w Bawarii, gdzie kończą okres mocniejszego treningu zaordynowanego z myślą o osiąganiu jak najlepszych wyników na igrzyskach.



– Nie nastawiamy się na najwyższą formę i te starty traktujemy bardziej treningowo pod kątem igrzysk. Nie zmienia to faktu, że będziemy chcieli zaprezentować się jak najlepiej, zwłaszcza że wciąż trwa walka o kwalifikacje na mistrzostwa świata w wieloboju i wieloboju sprinterskich – dopowiada Roland Cieślak, trener reprezentacji Polski odpowiedzialny za średnie i długie dystanse.



PŚ w Inzell będzie ostatnią okazją na dopisanie punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. Przypomnijmy, że miejsca na podium na dystansach sprinterskich zajmuje Żurek, odpowiednio drugi i trzeci na 500 i 1000 m. W grze o czołową trójkę wśród kobiet na 500 m pozostają siódma w stawce Ziomek-Nogal oraz dziewiąta Baran. Ewentualne odrabianie strat punktowych do miejsc medalowych na koniec PŚ ułatwiają naszym sprinterkom dwie rywalizacje na 500 m, które w przypadku i kobiet, i mężczyzn zaplanowano na piątek i niedzielę.



Początek trzydniowego PŚ w łyżwiarstwie szybkim w Inzell w piątek, 23 stycznia. Relacje na żywo z najważniejszych biegów każdego dnia przeprowadzą sportowe kanały Polsatu. Transmisja z rywalizacji panczenistów w Niemczech będzie również dostępna na YouTube, na kanale Skating ISU.

