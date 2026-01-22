Skandal w meczu z udziałem Polki. Siatkarki apelują o poprawę bezpieczeństwa

Jak podaje "Gazzetta", hala, w której rozgrywano spotkanie, pozostawiała wiele do życzenia. Największym problemem były powybijane szyby w oknach, których gospodarze spotkania nie starali się nawet prowizorycznie załatać.

Siatkarki Panathinaikosu mówiły po meczu, że jeszcze nigdy nie grały w tak skandalicznych warunkach i apelowały do władz ligi, by poważnie pochyliła się nad kwestiami bezpieczeństwa podczas spotkań Ligi A1.

- W hali było zimniej niż na zewnątrz. Nikt z Ilisiakosu nie poinformował nas wcześniej o problemach, z którymi będziemy musiały się zmierzyć i uratowało nas tylko to, że prawie każda z nas ma ze sobą zawsze bieliznę termoaktywną. Szyby w hali były wybite, niektóre okna i drzwi były otwarte, co powodowało ogromny chłód. Nie byłyśmy w stanie się ogrzać. Zostałyśmy zmuszone do gry w wysoce nieodpowiednich warunkach, niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Fakt, że nikt nie bierze odpowiedzialności za zadbanie o choćby podstawowe kwestie bezpieczeństwa świadczy o braku szacunku zarówno do siatkarek, jak i całych rozgrywek. Cieszę się, że nie przypłaciłam tego meczu zdrowiem, bo w hali było może z 5 stopni na plusie. Część z nas obudziła się następnego dnia z bólem pleców i kolan, a kilka koleżanek od wdychania zimnego powietrza odczuwało ciężar w klatce piersiowej - grzmiała w rozmowie z "Gazzettą" Eirini Chatziefstratiadou, środkowa Panathinaikosu.

Arcytrudne warunki nie przeszkodziły najwyraźniej polskiej siatkarce, występującej w ekipie z Aten. Monika Lampkowska zdobyła 15 "oczek" (14 atakiem i 1 bezpośrednio z zagrywki) i była trzecią najlepiej punktującą zawodniczką swojej drużyny.

Po 14 rozegranych spotkaniach Panathinaikos ma na koncie komplet zwycięstw i z 38 punktami na koncie prowadzi w tabeli Ligi A1, wyprzedzając o 2 "oczka" Olympiakos Pireus.