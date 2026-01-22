Sławomir Szmal otwarcie po ME: Wynik oceniam negatywnie

Paweł WyrobekPiłka ręczna

Prezes Związku Piłki Ręcznej, Sławomir Szmal, w rozmowie z Mateuszem Stefanikiem podsumował zakończone dla polskiej reprezentacji Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych rozgrywane w Szwecji, Norwegii i Danii. Polacy zajęli ostatnie miejsce w grupie, przegrywając kolejno z Węgrami (21:29), Islandią (23:31) i Włochami (28:29). Prezes odniósł się także do planów na przyszłość, które założył sobie ZPR.

Prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal
fot. PAP
Prezes ZPRP Sławomir Szmal ocenia negatywnie wynik reprezentacji Polski

Prezes Sławomir Szmal nie ukrywa, że wynik osiągnięty przez Polską reprezentację jest daleki od ideału i wiele musi się zmienić, by w przyszłości takie sytuacje się nie powtarzały.

 

- Wynik oczywiście oceniam negatywnie. Końcowy rezultat, gdzie zajmujemy czwarte miejsce nie wygrywając żadnego meczu, przegrywając dosyć kuriozalnie z zespołem Włoch to jestem z tego bardzo niezadowolony. Tak wygląda obecnie nasza reprezentacja, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nasza wizytówka, ale idąc do Związku Piłki Ręcznej zdawaliśmy sobie sprawę też w jakiej sytuacji jesteśmy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tabela "polskiej grupy" ME piłkarzy ręcznych. Które miejsce zajęli Polacy?

 

Prezes wskazał problemy, których rozwiązaniem należy zająć się w pierwszej kolejności, by kolejne lata były zdecydowanie bardziej optymistyczne.

 

- Musimy popatrzeć jednak w dół. Tam gdzie praca z dziećmi, z młodzieżą, promocja dyscypliny, praca z trenerami. To są główne założenia, które musimy zmienić, by w przyszłości takie sytuacje się nie wydarzały.

 

Sławomir Szmal podkreśla też, że sytuacji wokół kadry nie można wyciszać i trzeba o niej rozmawiać, bo tylko takie podejście może przynieść wymagane zmiany.

 

- Musimy zaakceptować sytuację, przygotować się do meczu z Łotwą, bo to nie jest pierwsza sytuacja gdzie reprezentacja Polski zagra z preeliminacjach. Musimy przede wszystkim patrzeć na rozwój tego zespołu i indywidualnych umiejętności zawodników. Jako Związek musimy stworzyć taką sytuację, choć na to potrzeba oczywiście czasu, żeby nieobecność jednego zawodnika nie była tak widoczna jak teraz, gdzie widzieliśmy, że ta reprezentacja, w takich sytuacjach ma duże trudności.

 

Polska w marcu zagra więc dwumecz z Łotwą, o miejsce w głównej części eliminacji mistrzostw świata. W maju, podczas samych mistrzostw, nie zostanie rozstawiona.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
EURO 2026PIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSŁAWOMIR SZMAL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Patrycja Chojnacka: Nie da się wygrać meczu, zaczynając od 0:8

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 