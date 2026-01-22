Sławomir Szmal otwarcie po ME: Wynik oceniam negatywnie

Prezes Sławomir Szmal nie ukrywa, że wynik osiągnięty przez Polską reprezentację jest daleki od ideału i wiele musi się zmienić, by w przyszłości takie sytuacje się nie powtarzały.

- Wynik oczywiście oceniam negatywnie. Końcowy rezultat, gdzie zajmujemy czwarte miejsce nie wygrywając żadnego meczu, przegrywając dosyć kuriozalnie z zespołem Włoch to jestem z tego bardzo niezadowolony. Tak wygląda obecnie nasza reprezentacja, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nasza wizytówka, ale idąc do Związku Piłki Ręcznej zdawaliśmy sobie sprawę też w jakiej sytuacji jesteśmy.

Prezes wskazał problemy, których rozwiązaniem należy zająć się w pierwszej kolejności, by kolejne lata były zdecydowanie bardziej optymistyczne.

- Musimy popatrzeć jednak w dół. Tam gdzie praca z dziećmi, z młodzieżą, promocja dyscypliny, praca z trenerami. To są główne założenia, które musimy zmienić, by w przyszłości takie sytuacje się nie wydarzały.

Sławomir Szmal podkreśla też, że sytuacji wokół kadry nie można wyciszać i trzeba o niej rozmawiać, bo tylko takie podejście może przynieść wymagane zmiany.

- Musimy zaakceptować sytuację, przygotować się do meczu z Łotwą, bo to nie jest pierwsza sytuacja gdzie reprezentacja Polski zagra z preeliminacjach. Musimy przede wszystkim patrzeć na rozwój tego zespołu i indywidualnych umiejętności zawodników. Jako Związek musimy stworzyć taką sytuację, choć na to potrzeba oczywiście czasu, żeby nieobecność jednego zawodnika nie była tak widoczna jak teraz, gdzie widzieliśmy, że ta reprezentacja, w takich sytuacjach ma duże trudności.

Polska w marcu zagra więc dwumecz z Łotwą, o miejsce w głównej części eliminacji mistrzostw świata. W maju, podczas samych mistrzostw, nie zostanie rozstawiona.