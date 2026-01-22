Ósmy tie-break Trefla! Stilon prowadził już 2:0

Premierowa odsłona miała bardzo wyrównany przebieg. Co prawda na początku przewagę uzyskali gdańszczanie, ale gospodarze odrobili straty (12:12) i wynik krążył wokół remisu. W końcówce nie brakowało emocji. Siatkarze Cuprum Stilonu odskoczyli na trzy oczka po dwóch skutecznych atakach Mathisa Henno (23:20). Goście błyskawicznie wyrównali, Chizoba Neves wywalczył piłkę setową dla gorzowian (24:23), a seta zwieńczyła gra na przewagi. Rozstrzygnął ją na korzyść gospodarzy autowy atak rywali (26:24).

Gdańszczanie udanie rozpoczęli drugą partię (3:6), a gospodarze błyskawicznie odrobili straty. Środkowa część seta była popisem siatkarzy Cuprum Stilonu, którzy świetnie przyjmowali, grali skutecznie w ataku i wypracowali sobie solidną zaliczkę (13:9, 17:11). W końcówce utrzymali przewagę, a skuteczny atak Mathisa Henno ustalił wynik na 25:19.

Po znakomitym secie w wykonaniu gospodarzy, w trzeciej odsłonie role się odwróciły. Dominował Trefl, a gorzowianie nie mieli wiele go powiedzenia. Goście na początku uzyskali przewagę (3:7), a później systematycznie ją powiększali. Po asie Aleksieja Nasewicza różnica wzrosła do dziesięciu oczek (8:18), później było jeszcze 9:20. W końcówce gdańszczanie nieco spuścił z tonu i gospodarze zmniejszyli różnicę. Przegrali jednak wyraźnie - 17:25.

Czwarty set znów przyniósł udanie otwarcie gości (3:8), tym razem jednak siatkarze Stilonu szybciej włączyli się do gry i odrobili straty (11:11). W środkowej części tej odsłony gdańszczanie odbudowali przewagę (13:16) i przejęli inicjatywę. Grali skutecznie i utrzymywali korzystny rezultat. Gdy skutecznie zaatakował Paweł Pietraszko (19:25), stało się jasne, że zwycięzcę wyłoni tie-break.

Początek decydującego seta również dla Trefla, który po ataku Tobiasa Branda miał cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (4:8). Grali skutecznie w ataku i utrzymali przewagę w dalszej części seta (5:11). Ostatnie punkty ekipa z Gdańska wywalczyła po błędach rywali - zepsutej zagrywce (8:14) i autowym ataku (9:15).

Najwięcej punktów: Mathis Henno (26), Chizoba Neves (18), Kamil Kwasowski (14) – Stilon; Tobias Brand (24), Piotr Orczyk (19), Aliaksei Nasevich (14) – Trefl. Gospodarze ustępowali rywalom skutecznością w ataku (47%-53%), gorzej punktowali zagrywką (1-3) oraz blokiem (6-8) i popełnili więcej błędów własnych (26, przy 21 Trefla). MVP: Tobias Brand (21/38 = 55% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki; 44% pozytywnego przyjęcia).

Cuprum Stilon Gorzów - Energa Trefl Gdańsk 2:3 (26:24, 25:19, 17:25, 19:25, 9:15)

Stilon: Marcin Kania, Thiago Veloso, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Wojciech Więcławski. Trener: Hubert Henno.

Trefl: Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Piotr Nowakowski, Joe Worsley – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Damian Schulz, Przemysław Stępień, Damian Kogut, Mariusz Schamlewski. Trener: Mariusz Sordyl.

