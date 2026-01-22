Trener Biało-Czerwonych przerwał milczenie po ME! Nie krył rozczarowania

- Będę szczery, jestem rozczarowany naszymi wynikami. Zajęliśmy w grupie czwarte miejsce. Oczekiwałem od naszego zespołu zdecydowanie więcej - powiedział.

Hiszpan przyznał, że to jeden z najtrudniejszych momentów w jego trenerskiej karierze. Spodziewał się, że zespół stać jest na awans do rundy głównej, a przynajmniej na lepszą grę.

- Myślę, że nasza defensywa funkcjonowała całkiem dobrze. Mieliśmy jednak wiele problemów w ataku. Wypracowaliśmy dużo łatwych okazji do zdobycia bramki, ale cóż z tego, skoro je marnowaliśmy. Straciliśmy też wiele piłek. To pozwalało naszym rywalom na łatwe zdobycie goli po kontratakach - tłumaczył.

Hiszpański trener podkreślił, że ostatni mecz w turnieju, przeciw Włochom (28:29), był bardzo trudny. Ten zespół był jednak w zasięgu jego drużyny.

- Jestem jednak optymistą, jeśli chodzi o przyszłość, choć nie zamierzam nikomu mówić, że wygramy następne mistrzostwa świata czy Europy. Tak nie jest. Musimy stopniowo poprawiać naszą grę - podkreślił i wspomniał jednocześnie, że wiele się nauczył, prowadząc po raz pierwszy zespół narodowy.

Gonzalez przyznał, że po raz pierwszy w karierze zetknął się z sytuacją, w której błąd zmiany w finałowych sekundach meczu, jak z Włochami, zadecydował o końcowym wyniku. Zawodnicy źle odczytali komunikat szkoleniowca i powstało zamieszanie, czego efektem była kara dwóch minut, odebranie piłki oraz akcja rywali, która przyniosła im zwycięstwo.

- To był trudny moment, duże napięcie. Być może powinienem był postąpić nieco inaczej. Gdy podejmujesz decyzję pod presją, to może dojść do nieporozumienia. Naprawdę trudno było przegrać w ten sposób - przyznał.

Teraz przed Biało-Czerwonymi marcowy dwumecz z Łotwą w prekwalifikacjach mistrzostw świata. Hiszpan planuje krótkie zgrupowanie przed tymi spotkaniami. Wie, że będzie miał mało czasu na przygotowania, ale nie może na to narzekać. Wynika to z kalendarza europejskiej federacji.

