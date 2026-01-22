W jednej grupie z gospodarzami! Polska poznała rywali w siatkarskich mistrzostwach Europy

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarskie reprezentacje Polski poznały rywali w mistrzostwach Europy U22. Polscy siatkarze będą rywalizowali w Portugalii, a siatkarki - w Holandii.

Siatkarz trzymający piłkę do siatkówki.
fot. CEV
Siatkówka - mistrzostwa Europy U22. Rywale reprezentacji Polski.

Mistrzostwa Europy U22 siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 29 czerwca - 4 lipca. Osiem drużyn będzie rywalizowało w mieście Albufeira w Portugalii. Uczestników podzielono na dwie grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze ekipy w tabeli wywalczą awans do półfinału.

 

Polacy zagrają w grupie pierwszej, w której zmierzą się z gospodarzem - Portugalią, a także z Ukrainą i Izraelem. Trudniejsza wydaje się grupa druga, w której będą rywalizowały dwie czołowe drużyny poprzednich mistrzostw - Francja i Włochy oraz Bułgaria i Czechy.

 

Mistrzostwa Europy U22 - siatkarze:

 

grupa I: Portugalia, Polska, Ukraina, Izrael
grupa II: Francja, Włochy, Bułgaria, Czechy

 

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek zostaną rozegrane w dniach 7-12 lipca w Holandii. Haga będzie areną rywalizacji ośmiu drużyn.

 

Polskie siatkarki zagrają w grupie drugiej, w której ich rywalkami będą reprezentacje Włoch, Serbii oraz Portugalii. Do grupy pierwszej trafiły Holandia, Turcja, Ukraina i Hiszpania.

 

Mistrzostwa Europy U22 - siatkarki:

 

grupa I: Holandia, Turcja, Ukraina, Hiszpania
grupa II: Włochy, Serbia, Polska, Portugalia.

