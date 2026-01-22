Ważna zmiana w życiu "najpiękniejszej piłkarki świata". Wielki powrót

- To niesamowite uczucie. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. To jak powrót do domu - powiedziała, cytowana przez oficjalną stronę "Lisów".

Lehmann, nazywana przez fanów "najpiękniejszą piłkarką świata", ma doświadczenie w występach w Anglii. W przeszłości reprezentowała barwy West Hamu United, Evertonu oraz Aston Villi.

Ostatnio grała w Juventusie oraz Como.

Lehmann podpisał z Leicester 1,5-letni kontrakt. Jej nowy klub zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce w tabeli Women's Super League.

Mecze Women's Super League można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport