Ważna zmiana w życiu "najpiękniejszej piłkarki świata". Wielki powrót

Piłka nożna

Alisha Lehmann ma nowy klub. Reprezentantka Szwajcarii po dwóch latach wraca na Wyspy Brytyjskie i będzie reprezentowała barwy Leicester City.

- To niesamowite uczucie. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. To jak powrót do domu - powiedziała, cytowana przez oficjalną stronę "Lisów".

 

ZOBACZ TAKŻE: Najpiękniejsza piłkarka świata ma nowego partnera. Przestali się kryć (ZDJĘCIA)

 

Lehmann, nazywana przez fanów "najpiękniejszą piłkarką świata", ma doświadczenie w występach w Anglii. W przeszłości reprezentowała barwy West Hamu United, Evertonu oraz Aston Villi.

 

Ostatnio grała w Juventusie oraz Como.

 

Lehmann podpisał z Leicester 1,5-letni kontrakt. Jej nowy klub zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce w tabeli Women's Super League.

 

Mecze Women's Super League można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Chelsea - Legia Warszawa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 