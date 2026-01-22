Ważna zmiana w życiu "najpiękniejszej piłkarki świata". Wielki powrót
Alisha Lehmann ma nowy klub. Reprezentantka Szwajcarii po dwóch latach wraca na Wyspy Brytyjskie i będzie reprezentowała barwy Leicester City.
- To niesamowite uczucie. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. To jak powrót do domu - powiedziała, cytowana przez oficjalną stronę "Lisów".
ZOBACZ TAKŻE: Najpiękniejsza piłkarka świata ma nowego partnera. Przestali się kryć (ZDJĘCIA)
Lehmann, nazywana przez fanów "najpiękniejszą piłkarką świata", ma doświadczenie w występach w Anglii. W przeszłości reprezentowała barwy West Hamu United, Evertonu oraz Aston Villi.
Ostatnio grała w Juventusie oraz Como.
Lehmann podpisał z Leicester 1,5-letni kontrakt. Jej nowy klub zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce w tabeli Women's Super League.
Mecze Women's Super League można oglądać na sportowych antenach Polsatu.Przejdź na Polsatsport.pl