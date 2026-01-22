Wielki triumf byłego piłkarza. Szanse na zwycięstwo oceniano na 0,52 proc.

Zwycięstwo Szweda w jednej z najbardziej prestiżowych rywalizacji kłusaków było sensacją nie tylko dlatego, że Bergh za tę dyscyplinę wziął się dopiero po zakończeniu kariery piłkarskiej, ale również dlatego, że szanse prowadzonego przez niego konia oceniano na zaledwie 0,52 proc.

- To niewiarygodne. Nie sądziłam, że coś takiego może się wydarzyć, ale konie wyraźnie go uwielbiają - skomentowała na antenie TV12 Tina Loft, trenerka kłusaków.

55-letni dziś Bergh to wychowanek IFK Sundsvall. Szerszej publiczności znany jest jednak przede wszystkim z występów w AIK Solna, z którym został mistrzem Szwecji, a także Helsingborgu, który poprowadził do zdobycia krajowego Pucharu.

Pod koniec lat 90. rozegrał również dwa mecze w pierwszej reprezentacji Szwecji, wychodząc na boisko w towarzyskich spotkaniach z Jamajką i Stanami Zjednoczonymi.

Po zakończeniu kariery poszedł śladami swojego brata Roberta, jednej ze szwedzkich gwiazd rywalizacji kłusaków. W ubiegłym roku były piłkarz zarobił na torach 992 800 koron szwedzkich (ponad 393 tysiące złotych).