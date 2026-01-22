Wiemy, ile Hurkacz zainkasował w AO. Gigantyczna kasa

Hubert Hurkacz przystępował do Australian Open po świetnym występie w United Cup. Można było zatem wierzyć, że uda mu się osiągnąć dobry wynik. Już w pierwszym meczu pokazał jednak, że nie jest w wybitnej formie. Ostatecznie pokonał Zizou Bergsa, natomiast w nocy z środy na czwartek nie dał rady Ethanowi Quinnowi.

Tym samym polski tenisista zakończył zmagania na II rundzie. Mimo że jest to rozczarowujący rezultat, to na pocieszenie zarobi niemałe pieniądze. Dokładnie chodzi o kwotę 225 tys. dolarów australijskich, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 547 tys.

Poniżej znajduje się szczegółowy podział nagród pieniężnych w turniejach singlowych ze wskazaniem etapu, na którym tenisista kończy przygodę z zawodami:



● zwycięzca - 4,15 mln dolarów australijskich (10,1 mln złotych)

● finalista - 2,15 mln (5,2 mln)

● półfinaliści - 1,25 mln (3 mln)

● ćwierćfinaliści - 750 tys. (1,8 mln)

● IV runda - 480 tys. (1,169 mln)

● III runda - 327,75 tys. (798,6 tys.)

● II runda - 225 tys. (547,5 tys.)

● I runda - 150 tys. (365 tys.)