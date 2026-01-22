Wiemy, ile Hurkacz zainkasował w AO. Gigantyczna kasa
Hubert Hurkacz dość zaskakująco poległ w II rundzie Australian Open z Ethanem Quinnem. Mimo to zdążył zarobić spore pieniądze. Wiemy, ile dokładnie.
Hubert Hurkacz przystępował do Australian Open po świetnym występie w United Cup. Można było zatem wierzyć, że uda mu się osiągnąć dobry wynik. Już w pierwszym meczu pokazał jednak, że nie jest w wybitnej formie. Ostatecznie pokonał Zizou Bergsa, natomiast w nocy z środy na czwartek nie dał rady Ethanowi Quinnowi.
ZOBACZ TAKŻE: Kwalifikant bez szans. Novak Djoković gra dalej
Tym samym polski tenisista zakończył zmagania na II rundzie. Mimo że jest to rozczarowujący rezultat, to na pocieszenie zarobi niemałe pieniądze. Dokładnie chodzi o kwotę 225 tys. dolarów australijskich, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 547 tys.
Poniżej znajduje się szczegółowy podział nagród pieniężnych w turniejach singlowych ze wskazaniem etapu, na którym tenisista kończy przygodę z zawodami:
Przejdź na Polsatsport.pl
● zwycięzca - 4,15 mln dolarów australijskich (10,1 mln złotych)
● finalista - 2,15 mln (5,2 mln)
● półfinaliści - 1,25 mln (3 mln)
● ćwierćfinaliści - 750 tys. (1,8 mln)
● IV runda - 480 tys. (1,169 mln)
● III runda - 327,75 tys. (798,6 tys.)
● II runda - 225 tys. (547,5 tys.)
● I runda - 150 tys. (365 tys.)