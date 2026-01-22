Z drugiego poziomu rozgrywkowego do Ligi Mistrzów? Sensacyjna oferta dla Polaka

W tym sezonie Betclic 1. Ligi Michał Synoś rozegrał piętnaście spotkań, w których obejrzał dwie żółte kartki. Obrońca jest jednym z najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia w Polsce. Mimo młodego wieku posiada już duże doświadczenie w seniorskiej piłce. Polski stoper jest też etatowym młodzieżowym reprezentantem Polski. Cały dorobek indywidualny piłkarza przekłada się na zainteresowanie ze strony wielu zespołów.

Według Piotra Koźmińskiego z portalu "Goal.pl" Synosia widziałaby w swoich szeregach Slavia Praga, czyli uczestnik tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Czeska drużyna w tym sezonie zajmuje miejsce pod koniec stawki w tabeli Champions League, ale jest regularnym uczestnikiem rozgrywek. Byłby to spory awans sportowy 18-latka.

Wspomniany dziennikarz informuje, że Slavia złożyła oficjalną ofertę za Synosia. Mimo, że kontrakt Polaka wygasa po zakończeniu tego sezonu i w teorii byłby dostępny za darmo to Czesi chcieliby go w swoim składzie już od zimy. Nie wiadomo jednak, czy Synoś zdecyduje się na transfer. Piłkarz wzbudza zainteresowanie innych klubów, między innymi Górnika Zabrze czy Palermo.

Michał Synoś jest kapitanem reprezentacji Polski U19. W kadrze trenera Łukasza Sosina, której jest kapitanem rozegrał dziewięć spotkań.

JZ, Polsat Sport