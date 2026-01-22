Znamy skład Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Sensacja w kadrze skoczków narciarskich!

Ostateczny skład reprezentacji na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo ma zostać zatwierdzony przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz ogłoszony 26 stycznia. Cztery dni później odbędzie się oficjalne ślubowanie.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 2026. Kiedy są skoki? Terminarz zawodów

Tym samym na zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach zabraknie jedynego polskiego medalisty olimpijskiego z poprzednich igrzysk. W 2022 roku w Pekinie Kubacki sięgnął po brązowy medal podczas indywidualnej rywalizacji na skoczni normalnej.

Igrzyska we Włoszech będą ostatnimi w karierze Kamila Stocha. Czterokrotny medalista olimpijski po aktualnie trwającym sezonie kończy karierę. Stoch dwa razy sięgnął po indywidualne złoto (konkursy na dużej i normalnej skoczni) w Soczi w 2014 roku, a także po złoto (konkurs indywidualny na dużej skoczni) i brąz (konkurs drużynowy) w Pjongczangu.

Skład reprezentacji Polski na ZIO 2026 w dyscyplinach należących do PZN:

SKOKI NARCIARSKIE

Kacper Tomasiak

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Anna Twardosz

Pola Bełtowska

SNOWBOARD ALPEJSKI

Oskar Kwiatkowski

Michał Nowaczyk

Aleksandra Król-Walas

Maria Bukowska-Chyc

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Piotr Habdas

Maryna Gąsienica-Daniel

Nikola Komorowska

BIEGI NARCIARSKIE

Dominik Bury

Sebastian Bryja

Maciej Staręga

Izabela Marcisz

Eliza Rucka-Michałek

Monika Skinder

Aleksandra Kołodziej

KOMBINACJA NORWESKA

Kacper Jarząbek

Miłosz Krzempek

Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Rywalizacja skoczków odbędzie się w Predazzo (K-98 oraz K-128).

BS, Polsat Sport