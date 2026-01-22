Znamy skład Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Sensacja w kadrze skoczków narciarskich!
Zarząd PZN zatwierdził kadrę na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku. W składzie skoczków narciarskich zabrakło miejsca dla Dawida Kubackiego.
Ostateczny skład reprezentacji na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo ma zostać zatwierdzony przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz ogłoszony 26 stycznia. Cztery dni później odbędzie się oficjalne ślubowanie.
Tym samym na zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach zabraknie jedynego polskiego medalisty olimpijskiego z poprzednich igrzysk. W 2022 roku w Pekinie Kubacki sięgnął po brązowy medal podczas indywidualnej rywalizacji na skoczni normalnej.
Igrzyska we Włoszech będą ostatnimi w karierze Kamila Stocha. Czterokrotny medalista olimpijski po aktualnie trwającym sezonie kończy karierę. Stoch dwa razy sięgnął po indywidualne złoto (konkursy na dużej i normalnej skoczni) w Soczi w 2014 roku, a także po złoto (konkurs indywidualny na dużej skoczni) i brąz (konkurs drużynowy) w Pjongczangu.
Skład reprezentacji Polski na ZIO 2026 w dyscyplinach należących do PZN:
SKOKI NARCIARSKIE
Kacper Tomasiak
Kamil Stoch
Paweł Wąsek
Anna Twardosz
Pola Bełtowska
SNOWBOARD ALPEJSKI
Oskar Kwiatkowski
Michał Nowaczyk
Aleksandra Król-Walas
Maria Bukowska-Chyc
NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Piotr Habdas
Maryna Gąsienica-Daniel
Nikola Komorowska
BIEGI NARCIARSKIE
Dominik Bury
Sebastian Bryja
Maciej Staręga
Izabela Marcisz
Eliza Rucka-Michałek
Monika Skinder
Aleksandra Kołodziej
KOMBINACJA NORWESKA
Kacper Jarząbek
Miłosz Krzempek
Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Rywalizacja skoczków odbędzie się w Predazzo (K-98 oraz K-128).