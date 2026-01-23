11. miejsce Sidorowicz. Zwycięstwo reprezentantki Francji

W piątek zawodniczki ze ścisłej czołówki nie strzelały bezbłędnie. Braisaz-Bouchet miała jedną karną rundę i o 1,4 sekundy wyprzedziła swoją rodaczkę Lou Jeanmonnot. Trzecie miejsce z ponadminutową stratą zajęła Niemka Franziska Preuss. Tuż za podium uplasowała się Szwedka Anna Magnusson.

Sidorowicz popełniła jeden błąd na strzelnicy i przegrała z Braisaz-Bouchet o minutę i 46 sekund. Żuk i Mąka pokonywały aż cztery karne rundy, a mimo to zdobyły punkty Pucharu Świata.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Braisaz-Bouchet, która wywalczyła 793 pkt. Za nią plasują się Suvi Minkkinen z Finlandii - 601 i Norweżka Maren Kirkeeide - 576. Jakieła zdobyła 105 pkt i jest 35. Sidorowicz ma 77 pkt i zajmuje 44. miejsce. Żuk jest 54., a Mąka - 75.

W sobotę w Novym Mescie na Morave odbędzie się supermikst i sztafeta mieszana, a w niedzielę - biegi ze startu wspólnego.

Runda Pucharu Świata w Czechach jest ostatnią przed igrzyskami olimpijskimi (6-22 lutego), w których o medale biathloniści walczyć będą w Anterselvie.

PAP