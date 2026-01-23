14. miejsce Polaka w Oberhofie. Jest nowy lider

Zimowe

Mateusz Sochowicz zajął 14. miejsce w zawodach Pucharu Świata saneczkarzy w niemieckim Oberhofie. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Felix Loch, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.

Saneczkarz zjazdowy na zakrzywionym torze lodowym podczas zawodów.
fot. PAP
Felix Loch wygrał zawody w Oberhofie

Sochowicz uzyskał 18. czas pierwszego ślizgu, a w drugim był 12., co przełożyło się na 14. miejsce w łącznej klasyfikacji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwa Niemek i Norwegów w sztafecie sprinterskiej

 

Polak stracił 1,235 do Locha, który z kolei o 0,089 s wyprzedził Jonasa Muellera. Dzięki temu Niemiec, mistrz olimpijski w jedynkach z Vancouver i Soczi, w klasyfikacji generalnej PŚ po siedmiu z dziewięciu zawodów ma 616 pkt i zdystansował Austriaka o... jeden punkt, zostając liderem.

 

Sochowicz z dorobkiem 146 pkt plasuje się na 19. pozycji.

 

W rywalizacji kobiet 26. lokatę zajęła Klaudia Domaradzka, która nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu.

 

Triumfowała Niemka Merle Fraebel, która o 0,105 wyprzedziła Austriaczkę Lisę Schulte oraz o 0,137 s swoją rodaczkę Julię Taubitz.

 

W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Schulte - 464 pkt, przed Taubitz, która ma 15 "oczek" mniej. Domaradzka zgromadziła 101 i zajmuje 27. miejsce. 

PAP
