Alcaraz nie zawodzi. Jest kolejny triumf

Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Lider rankingu tenisistów pokonał w piątek rozstawionego z numerem 32. Francuza Corentina Mouteta 6:2, 6:4, 6:1. Spotkanie trwało dwie godziny i pięć minut.

Carlos Alcaraz świętuje zwycięstwo, unosząc ręce z kciukami do góry.
fot. PAP/EPA
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Na kortach Melbourne Park nigdy jednak nie przebrnął ćwierćfinału. Tak jak Idze Świątek, brakuje mu triumfu w Australii do "Karierowego Szlema".

 

W piątek Hiszpan mierzył się z rozstawionym z "32" Francuzem Corentinem Moutetem. Lider rankingu ATP triumfował pewnie, w trzech setach - 6:2, 6:4, 6:1, awansując do czwartej rundy imprezy w Melbourne.

 

Kolejnym rywalem Alcaraza będzie turniejowa "19" - Amerykanin Tommy Paul.

 

Carlos Alcaraz - Corentin Moutet 6:2, 6:4, 6:1

