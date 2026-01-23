Alcaraz nie zawodzi. Jest kolejny triumf

Carlos Alcaraz ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Na kortach Melbourne Park nigdy jednak nie przebrnął ćwierćfinału. Tak jak Idze Świątek, brakuje mu triumfu w Australii do "Karierowego Szlema".

W piątek Hiszpan mierzył się z rozstawionym z "32" Francuzem Corentinem Moutetem. Lider rankingu ATP triumfował pewnie, w trzech setach - 6:2, 6:4, 6:1, awansując do czwartej rundy imprezy w Melbourne.

Kolejnym rywalem Alcaraza będzie turniejowa "19" - Amerykanin Tommy Paul.

Carlos Alcaraz - Corentin Moutet 6:2, 6:4, 6:1