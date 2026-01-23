Australian Open: Jan Zieliński/Luke Johnson - Ray Ho/Hendrik Jebens. Relacja live i wynik na żywo
Jan Zieliński/Luke Johnson - Ray Ho/Hendrik Jebens to mecz 1/16 finału Australian Open. Relacja live i wynik na żywo z meczu Zieliński/Johnson - Ho/Jebens na Polsatsport.pl.
Obie pary mają za sobą udany początek Australian Open. Zieliński i Johnson zmierzyli się z Rinkim Hijikatą oraz Tristanem Schoolkate'em. Po emocjonującym spotkaniu Polak i Brytyjczyk wygrali 6:7, 7:5, 6:4.
Z kolei Ho i Jebens sprawili sensację, eliminując w pierwszej rundzie Simone Bolellego Andreę Vavassoriego, czyli turniejową "8". Reprezentanci Niemiec i Tajwanu wygrali 6:7, 7:6, 6:4.
Kto awansuje do kolejnej rundy?
Relacja live i wynik na żywo z meczu Zieliński/Johnson - Ho/Jebens na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl