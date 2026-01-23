Magda Linette odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W piątek w Melbourne przegrała z rozstawioną z numerem 19. czeską tenisistką, Karoliną Muchovą, 1:6, 1:6. Spotkanie trwało zaledwie 63 minuty. Było to piąte starcie obu zawodniczek i czwarta porażka Polki. 33-letnia poznanianka tylko raz wygrała co najmniej trzy mecze w Wielkim Szlemie - miało to miejsce w 2023 roku, również w Melbourne, gdy dotarła aż do półfinału.

Polka pozostaje jednak w grze w turnieju deblowym, w którym występuje w parze z Shuko Aoyamą. Z Japonką grała dotychczas tylko raz - podczas tegorocznego turnieju WTA w Auckland (poprzedzającego imprezę w Australii), gdzie dotarły do drugiej rundy.

Ich rywalkami będą Erin Routliffe i Asia Muhammad. Ten duet, rozstawiony w Melbourne z "szóstką", ma na koncie wspólne zwycięstwo w turnieju WTA w Cincinnati w sierpniu 2024 roku.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Linette/Aoyama - Routliffe/Muhammad na Polsatsport.pl. Początek meczu planowany jest na około 3:30 czasu polskiego.

ŁO, Polsat Sport