Australian Open: Zieliński/Hsieh - Harrison/Chromaczowa. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jan Zieliński w parze z Su Wei Hsieh zmierzy się z Christianem Harrisonem i Iriną Chromaczową w meczu pierwszej rundy miksta podczas Australian Open 2026. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Hsieh - Harrison/Chromaczowa w nocy z piątku na sobotę od godz. 5:00 na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejne emocje związane z udziałem Polaka w tegorocznym Australian Open. Tym razem do rywalizacji w mikście przystąpi Jan Zieliński, który zagra w parze z Su Wei Hsieh.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ależ bitwa! Polska w wielkim finale United Cup


Rywalami polsko-tajwańskiej pary będą Christian Harrison i Irina Chromaczowa. Zarówno Zieliński jak i Hsieh mieli okazję rywalizować już wspólnie podczas wielu turniejów, w tym zeszłorocznego Australian Open. Wówczas odpadli po starciu z... Chromaczową, której partnerem był Jackson Withrow.


Jak poradzi sobie Jan Zieliński w pierwszym starciu miksta? Przekonamy się już w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.


Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Hsieh - Harrison/Chromaczowa w nocy z piątku na sobotę od godz. 5:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENCHRISTIAN HARRISONIRINA CHROMACZOWAJAN ZIELIŃSKISU WEI HSIEHTENIS

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 