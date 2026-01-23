Australian Open: Zieliński/Hsieh - Harrison/Chromaczowa. Relacja live i wynik na żywo
Jan Zieliński w parze z Su Wei Hsieh zmierzy się z Christianem Harrisonem i Iriną Chromaczową w meczu pierwszej rundy miksta podczas Australian Open 2026. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Hsieh - Harrison/Chromaczowa w nocy z piątku na sobotę od godz. 5:00 na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejne emocje związane z udziałem Polaka w tegorocznym Australian Open. Tym razem do rywalizacji w mikście przystąpi Jan Zieliński, który zagra w parze z Su Wei Hsieh.
ZOBACZ TAKŻE: Ależ bitwa! Polska w wielkim finale United Cup
Rywalami polsko-tajwańskiej pary będą Christian Harrison i Irina Chromaczowa. Zarówno Zieliński jak i Hsieh mieli okazję rywalizować już wspólnie podczas wielu turniejów, w tym zeszłorocznego Australian Open. Wówczas odpadli po starciu z... Chromaczową, której partnerem był Jackson Withrow.
Jak poradzi sobie Jan Zieliński w pierwszym starciu miksta? Przekonamy się już w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.
Przejdź na Polsatsport.pl
Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Hsieh - Harrison/Chromaczowa w nocy z piątku na sobotę od godz. 5:00 na Polsatsport.pl.