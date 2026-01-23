Przed nami kolejne emocje związane z udziałem Polaka w tegorocznym Australian Open. Tym razem do rywalizacji w mikście przystąpi Jan Zieliński, który zagra w parze z Su Wei Hsieh.

Rywalami polsko-tajwańskiej pary będą Christian Harrison i Irina Chromaczowa. Zarówno Zieliński jak i Hsieh mieli okazję rywalizować już wspólnie podczas wielu turniejów, w tym zeszłorocznego Australian Open. Wówczas odpadli po starciu z... Chromaczową, której partnerem był Jackson Withrow.



Jak poradzi sobie Jan Zieliński w pierwszym starciu miksta? Przekonamy się już w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.



Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Hsieh - Harrison/Chromaczowa w nocy z piątku na sobotę od godz. 5:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport