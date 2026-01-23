Damian Żurek zwycięża w PŚ w Inzell! Brązowy medal Kai Ziomek-Nogal

Puchar Świata w Inzell jest ostatnim przystankiem panczenistów przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie. Co prawda zawodnicy jeszcze szlifują formę na najważniejszą imprezę czterolecia, ale to tylko potwierdza, że polscy zawodnicy są w znakomitej dyspozycji. Przypomnijmy, że Damian Żurek w tym sezonie zdobywał już medale Pucharu Świata, a podczas mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim wywalczył złoto na 500 i 100 metrów.

A zawodnik KS Pilica Tomaszów Mazowiecki podczas kolejnego Pucharu Świata w Inzell tylko potwierdził, że jest w niesamowitej dyspozycji. Na dystansie 500 metrów chwilę wcześniej rekord toru pobił Jordan Stolz, a w kolejnym biegu Żurek totalnie zdeklasował wszystkich rywali i wygrał zawody z czasem 34.09 sekundy! To znakomity prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie! Dobrze zaprezentował się również Marek Kania, który był szósty (34.42).

Ale to nie jedyny sukces Polaków pierwszego dnia Pucharu Świata w Inzell. Wcześniej na podium stanęła również Kaja Ziomek-Nogal, która była trzecia również na najkrótszym z dystansów (37.22). To świetny rezultat, a nieźle zaprezentowała się też Andżelika Wójcik, która była piąta (37.50). Dziesiąta była Martyna Baran (38.06), a trzynasta Karolina Bosiek (38.22).

W dywizji A na 1500 metrów pojechała także Natalia Czerwonka, która także zaprezentuje się na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Nasza zawodniczka, która w znakomitym stylu dostała się do elity, tym razem była 18.

Wcześniej Polacy startowali w dywizji B. Znakomity wynik na dystansie 500 metrów uzyskał Piotr Michalski (34.98), a dziewiąty był Kacper Abratkiewicz (34.59).

Ponadto, w dywizji B startowali Zofia Braun (siódme miejsce na 1500 metrów, 1:57.88), Szymon Wojatkowski (dziewiąte miejsce na 1500 metrów, 1:46.86) i Vladimir Semirunnii był 13. na dystansie 1500 metrów.