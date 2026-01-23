Faworytka Australian Open za burtą! Wielki talent górą

Jasmine Paolini dotychczas w tej edycji Australian Open była nie do powstrzymania. Rozstawiona z "7" Włoszka pewnie bowiem odprawiła Białorusinkę Alaksandrę Sasnowicz oraz Polkę Magdalenę Fręch, tracąc łącznie zaledwie osiem gemów.

W trzeciej rundzie Włoszka stanęła naprzeciwko utalentowanej Amerykanki Ivy Jovic. Turniejowa "29" świetnie rozpoczęła zmagania, bo od prowadzenia 4:1 z dwoma przełamaniami. Jovic nie wypuściła korzystnego rezultatu, triumfując w premierowej partii 6:2.

Drugą partię Amerykanka także otworzyła od breaka, odskakując na 2:1. Paolini momentalnie odrobiła stratę, jednak kilka minut później Jovic znów była z przodu (3:2). Końcówka seta była niezwykle emocjonująca. Amerykanka dwukrotnie serwowała po końcowy triumf - przy stanie 5:4 i 6:5, lecz Paolini za każdym razem odrabiała przełamanie.

Doszło zatem do tie-breaka. W nim lepsza była Jovic, która zwyciężyła 7:3. meldując się tym samym w czwartej rundzie Australian Open. Tam zmierzy się z Kazaszką Juliją Putincewą.

Iva Jovic - Jasmine Paolini 6:2, 7:6(3)