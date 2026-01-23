Gala Tygodnika "Piłka Nożna" w sobotę w Polsacie Sport 1 i TV4

W odróżnieniu od wielu sportowych plebiscytów, o losach nagród przyznawanych podczas Gali Tygodnika "Piłka Nożna" decydują przedstawiciele środowiska piłkarskiego, a nie kibice. To znacząco podnosi ich rangę, bowiem decydującym kryterium nie jest sama popularność, tylko rzeczywiste osiągnięcia.

Ponad dwie godziny transmisji dostępnych w Polsacie Sport 1, TV4 oraz Polsat Box Go

Studio stanowiące wstęp do części oficjalnej rozpocznie się w Polsacie Sport 1 już o godzinie 19:40. Jego gospodarze, Przemysław Iwańczyk i Tomasz Hajto, w dyskusjach z zaproszonymi gośćmi rozgrzeją atmosferę tuż przed przyznaniem najważniejszych polskich nagród piłkarskich za miniony rok.

Od godziny 20:00 część oficjalną oglądać będzie można zarówno w Polsacie Sport 1, jak i w TV 4. Gospodarzami Gali będą Aleksandra Szutenberg i Bożydar Iwanow. Wspierać będzie ich zespół reporterski w składzie Paulina Czarnota-Bojarska, Paweł Ślęzak, Igor Marczak, Damian Domitrz.

Wręczaniu nagród w poszczególnych kategoriach towarzyszyć będą materiały filmowe wyprodukowane przez redakcję Polsatu Sport. Organizatorzy Gali Tygodnika "Piłka Nożna" przygotowali dla widzów także występy artystyczne. Po zakończeniu części oficjalnej w Polsacie Sport 1 nadawanie wznowi studio z udziałem duetu Iwańczyk/Hajto, w którym gościć będą najznamienitsze postacie polskiej piłki nożnej.

Nominacje w Plebiscycie Tygodnika "Piłka Nożna":

1. Pierwszoligowiec Roku: Marcin Flis (Pogoń Siedlce), Angel Rodado (Wisła Kraków), Łukasz Zjawiński (Polonia Warszawa)

2. Obcokrajowiec Roku: Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Mikael Ishak (Lech Poznań)

3. Ligowiec Roku: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jan Grzesik (Radomiak Radom), Bartosz Nowak (GKS Katowice)

4. Odkrycie Roku w piłce nożnej kobiet: kategoria specjalna

5. Drużyna Roku: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Raków Częstochowa

6. Piłkarka Roku: Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91), Natalia Padilla-Bidas (Sevilla FC / FC Bayern), Ewa Pajor (FC Barcelona)

7. Odkrycie Roku: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok), Jan Ziółkowski (Legia Warszawa / AS Roma)

8. Trener Roku: Jerzy Brzęczek (Reprezentacja Polski do lat 21), Mariusz Misiura (Wisła Płock), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

9. Piłkarz Roku: Matty Cash (Aston Villa), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg / FC Koeln), Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Informacja prasowa