Gauff uciekła spod topora! Rywalka dała się we znaki

Coco Gauff przystąpiła do Australian Open jako jedna z głównych faworytek. Rozstawiona z "3" Amerykanka wyeliminowała dotychczas grającą dla Uzbekistanu Kamillę Rachimową oraz Serbkę Olgę Danilović.

W trzeciej rundzie Gauff mierzyła się ze swoją rodaczką Hailey Baptiste. Już na starcie obie panie przełamały się po razie. Kluczowy dla losów premierowej partii był ósmy gem. Baptiste zanotowała wtedy breaka, a chwilę później domknęła seta przy własnym serwisie, niespodziewanie wychodząc na prowadzenie w całym spotkaniu.

Druga odsłona była spektaklem jednej aktorki. Mowa o Gauff, która całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie. Turniejowa "3" nie dała żadnych szans Baptiste i triumfowała do zera.

Decydujący akt pojedynku z początku przebiegał pod dyktando podających. Sytuacja zmieniła się przy wyniku 3:2 dla Gauff. Trzecia tenisistka świata nacisnęła na przeciwniczkę i dopięła swego, zyskując przełamanie. Amerykanka dowiozła korzystny rezultat do końca, odwracając losy potyczki i meldując się w czwartej fazie Australian Open.

Gauff zna już swoją rywalkę w walce o ćwierćfinał imprezy w Melbourne. Tą będzie rozstawiona z "19" Karolina Muchova. Czeszka chwilę wcześniej, bardzo pewnie - w dwóch setach, odprawiła Polkę Magdę Linette.

Coco Gauff - Hailey Baptiste 3:6, 6:0, 6:3