Handball Arena po występie Polaków na ME - 23.01. Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Zapraszamy na kolejny odcinek programu Handball Arena. Tym razem jednym z głównych tematów dyskusji będzie występ reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy. Transmisja na Polsatsport.pl i YouTube Polsatu Sport o 21:00. Magazyn zostanie też wyemitowany w Polsacie Sport 3 o godzinie 23:00.

Grafika przedstawiająca dwie zamazane sylwetki piłkarzy ręcznych na niebieskim tle z napisem "HANDBALL ARENA" i symbolem piłki ręcznej.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć program "Handball Arena"?

Biało-Czerwoni we wtorek 20 stycznia zakończyli udział w tegorocznych mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych. Polacy rozegrali na czempionacie trzy spotkania. Przegrali kolejno z drużynami narodowymi Węgier, Islandii i Włoch. To właśnie postawa naszych reprezentantów będzie głównym tematem programu Handball Arena. Gośćmi Tomasza Włodarczyka będą Grzegorz Tkaczyk i Artur Siódmiak.

 

Wyemitujemy wypowiedzi selekcjonera Polaków Joty Gonzaleza i Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomira Szmala.

 

Poruszymy też temat Startegi Superligi 2030 i zapowiemy drugi epizod "Szefa Superligi".

 

