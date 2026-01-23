Jan Ziółkowski przed kamerą Polsatu Sport. "Nie jestem surowy, tylko obiektywny"

W czwartek 22 stycznia zostały rozegrane mecze siódmej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Na boisko wyszli między innymi piłkarze Romy, którzy zmierzyli się z VfB Stuttgart. Starcie zakończyło się triumfem ekipy Jana Ziółkowskiego 2:0.

Chociaż rzymski zespół zwyciężył, zachowując czyste konto, to polski obrońca nie był do końca zadowolony ze swojego występu w europejskim pucharze. Ziółkowski przegrał bowiem jeden z pojedynków z napastnikiem niemieckiego klubu Denizem Undavem.

- Oczywiście, że obrońca nie będzie miał 100% wygranych pojedynków, ale ważne jest, jak je przegrywa. To był moment, w którym pozwoliłem mu oddać strzał w klarownej sytuacji. To idzie na moje konto. To nie był mój wyśmienity mecz, ale był solidny. Jeden błąd i kilka dobrych interwencji. Trzeba utrzymać poziom, unikać błędów i wyciągnąć z każdego meczu jak najwięcej - powiedział Ziółkowski w rozmowie z Bożydarem Iwanowem.

Komentator Polsatu Sport zauważył, że reprezentant Polski jest dość surowy w ocenie swojej gry.

- Nie jestem surowy, tylko obiektywny wobec siebie. Wiem, jakim jestem obrońcą i na co mnie stać. Kiedy popełniam jakiś błąd, to oczywiście jestem krytyczny wobec siebie, bo wiem, że stać mnie na dużo - stwierdził piłkarz.

Ziółkowski powiedział też kilka słów o swojej obecnej sytuacji we włoskim zespole.

- Idę po swoje, walczę o minuty. Doceniam miejsce, w którym jestem. Doceniam to zwycięstwo, czyste konto - ocenił.

Całość rozmowy można obejrzeć w załączonym materiale wideo.

