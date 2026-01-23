Katastrofa na MŚ! Tylko jeden Polak w drugiej serii, Słoweniec liderem na półmetku

W inauguracyjnej serii Żyła uzyskał 211 m i 187,6 pkt, Zniszczoł - 195 m i 163,7 pkt, Stoch - 191,5 m i 162,2 pkt, a Kubacki - 192,5 m i 161,1 pkt. Żyła w drugiej serii skoczył 206,5 m i zdobył łącznie 381,9 pkt.

Po pierwszej serii prowadził Norweg Marius Lindvik, który osiągnął 225,5 m i 214,6 pkt. Startujący z krótszego o sześć belek rozbiegu Prevc otrzymał 213,2 pkt po skoku na odległość 204 m. Trzeci był Japończyk Ren Nikaido, który poprawił rekord życiowy w długości lotu na 230,5 m, co dało mu 213,1 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 2026. Kiedy są skoki? Terminarz zawodów

Ostatecznie Prevc awansował na pierwsze miejsce. W drugiej serii ze skróconego najazdu skoczył 224,5 m, zdobywając łącznie 442,2 pkt. Drugi Nikaido również uzyskał 224,5 m i traci do lidera 14 pkt. Lindvik ma 420,3 pkt i spadł na trzecią pozycję po skoku na 212 m.

Dwudniowy konkurs indywidualny składa się z czterech serii. Trzecia i czwarta odbędzie się w sobotę. Zwycięzcą mistrzostw świata zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie zaliczają się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Wyniki:

1. Domen Prevc (Słowenia) 442,2 (204,0/224,5)

2. Ren Nikaido (Japonia) 428,2 (230,5/224,5)

3. Marius Lindvik (Norwegia) 420,3 (226,5/212,0)

4. Jan Hoerl (Austria) 413,5 (207,0/230,0)

5. Anze Lanisek (Słowenia) 407,9 (199,5/227,0)

6. Naoki Nakamura (Japonia) 405,5 (216,5/211,5)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 399,3 (210,5/219,5)

8. Stephan Embacher (Austria) 397,9 (209,0/204,5)

9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 397,7 (224,0/213,5)

10. Stefan Kraft (Austria) 395,3 (209,0/215,5)

...

16. Piotr Żyła (Polska) 381,9 (211,0/206,5)

33. Aleksander Zniszczoł (Polska) 163,7 (195,0)

34. Kamil Stoch (Polska) 162,2 (191,5)

35. Dawid Kubacki (Polska) 161,1 (192,5)

PAP