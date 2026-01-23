King Szczecin wygrał przed własną publicznością

Spotkanie od początku było dość wyrównane, a goście potrafili wychodzić na prowadzenie po akcjach Damiana Kuliga. Sytuację szybko zmieniali jednak efektownymi wsadami Anthony Roberts i Max Egner. Rywalizacja nadal była zacięta. Ostatecznie dzięki akcji Tayler Persons - Aleksandar Langović po 10 minutach było 18:19. W pewnym momencie drugiej kwarty King zanotował serię 8:0 i dzięki trafieniu Noaha Freidela miał pięć punktów przewagi. Torunianie starali się walczyć o lepszy wynik - pomagali w tym chociażby Kulig oraz Langović. Szybko swoimi akcjami reagowali na to Roberts z Gielo. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 40:36.

Po przerwie zespół trenera Srdjan Suboticia ciągle był bardzo blisko, a do remisu doprowadził Damian Kulig. Szybko trójkami opowiedzieli na to Noah Freidel oraz Jovan Novak. Ciągle gospodarze nie potrafili jednak zbudować bezpiecznej przewagi. Po 30 minutach było 64:59. W czwartej kwarcie nadal trójki trafiał Freidel, co ustawiało ekipę trenera Macieja Majcherka w dobrej sytuacji. Z drugiej strony - Noah Thomasson oraz Tayler Persons utrzymywali przyjezdnych w grze. Dopiero po późniejszym zagraniu Anthony’ego Robertsa różnica wzrosła do 10 punktów. Na to już rywale nie znaleźli odpowiedzi. Ostatecznie King zwyciężył 90:82.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Anthony Roberts z 18 punktami i 4 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Damian Kulig z 16 punktami i 7 zbiórkami.

King Szczecin - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 90:82 (18:19, 22:17, 24:23, 26:23)

King Szczecin: Anthony Roberts 18, Tomasz Gielo 15, Noah Freidel 15, Jovan Novak 10, Przemysław Żołnierewicz 9, Mateusz Kostrzewski 9, Jeremy Roach 7, Max Egner 5, Ondrej Hustak 2.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Damian Kulig 16, Aleksandar Langović 15, Tayler Persons 13, Aljaz Kunc 13, Mateusz Szlachetka 8, Noah Thomasson 7, Arik Smith 7, Paweł Sowiński 3, Adam Brenk 0.

plk.pl