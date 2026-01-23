Kolejna bramka Polaka w Serie A! Osiem goli na rozpoczęcie kolejki

Mecz otwierający 22. kolejkę Serie A od początku dostarczył ogromnych emocji. Po dwóch trafieniach Stefano Moreo, zaledwie po 23 minutach, goście prowadzili niespodziewanie 2:0. Sygnał do ataku drużynie Christiana Chivu dał jednak Zieliński. Reprezentant Polski uderzył sprzed pola karnego, piłka odbiła się od ręki obrońcy Pisy, a sędzia bez wahania wskazał na wapno.

Pomocnik Interu pewnie zamienił rzut karny na bramkę. Było to czwarte trafienie Polaka w barwach klubowych w tym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Miliony dla Fernando Santosa! Związek musi spłacić dług

Jak się okazało, był to pierwszy, ale nie ostatni cios gospodarzy w tym starciu. Inter zdobył jeszcze pięć goli, w tym dwa przed przerwą. W 41. minucie do wyrównania doprowadził Lautaro Martinez, a w doliczonym czasie pierwszej połowy prowadzenie dał im Francesco Pio Esposito. Po zmianie stron do siatki trafiali jeszcze Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny oraz Henrikh Mkhitaryan.

Dzięki wygranej Inter umocnił się na fotelu lidera z dorobkiem 52 punktów. Drugie miejsce zajmuje AC Milan (46 pkt), który ma jednak o jeden mecz rozegrany więcej od "Nerazzurrich".

🇵🇱 PIOTR ZIELIŃSKI ZAŁATWIŁ INTEROWI GOLA KONTAKTOWEGO ⚽👏



Reprezentant Polski najpierw wywalczył, a potem wykorzystał jedenastkę! 🎯 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/moTJQtV6Jr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 23, 2026

Inter - Pisa 6:2 (3:2)



Bramki: Zieliński 39 (rz.k.), Martinez 41, Esposito 45+2, Dimarco 82, Bonny 86, Mkhitaryan 90+3 - Moreo 11, 23.

Inter: Sommer - Bisseck, de Vrij, Bastoni - Luis Henrique (34 Dimarco), Sucic (60 Barella), Zieliński, Mkhitaryan, Carlos Augusto (80 Akanji) - Martinez (80 Bonny), Esposito (61 Thuram).

Pisa: Scuffet - Calabresi, Canestrelli, Coppola - Toure, Aebischer (70 Lorran), Marin (46 Akinsanmiro), Angori (70 Leris) - Moreo, Meister (40 Durosinmi), Tramoni (46 Piccinini).

Żółte kartki: Martinez, Barella - Marin, Calabresi, Akinsanmiro.

TABELA I WYNIKI SERIE A