Mamy złoto! Polak bezkonkurencyjny w Pucharze Świata!

Łukasz OstrowskiZimowe

Damian Żurek zdobył złoty medal w biegu na 500 metrów podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w niemieckim Inzell. Polak pobił rekord toru z czasem 34,09 s. Podium uzupełnili Amerykanin Jordan Stolz (34,26 s) oraz Estończyk Marten Liiv (34,29 s).

Łyżwiarz szybki w stroju sportowym z logo PCE i 4F, w goglach i czapce, przygotowuje się do startu.
fot: Polsat Sport
Damian Żurek

W piątek w niemieckim Inzell rozpoczął się ostatni, piąty w tym sezonie Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. To ważny sprawdzian dla reprezentantów Polski, którzy szlifują formę przed zbliżającymi się igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

 

Żurek w piątkowym finale uzyskał czas 34,09, o 0,17 wyprzedzając dominującego na tym dystansie w ostatnich miesiącach Amerykanina Jordana Stolza. Pobił też rekord toru.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trzecie miejsce Polki w Pucharze Świata! Przegrała o 0,001 sekundy!

 

Wcześniej Kaja Ziomek-Nogal zdobyła brązowy medal w tej samej konkurencji w rywalizacji kobiet.

 

Oprócz Żurka wystartował także inny Polak - Marek Kania, który zajął szóste miejsce.

 

