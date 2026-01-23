Mamy złoto! Polak bezkonkurencyjny w Pucharze Świata!

W piątek w niemieckim Inzell rozpoczął się ostatni, piąty w tym sezonie Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. To ważny sprawdzian dla reprezentantów Polski, którzy szlifują formę przed zbliżającymi się igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Żurek w piątkowym finale uzyskał czas 34,09, o 0,17 wyprzedzając dominującego na tym dystansie w ostatnich miesiącach Amerykanina Jordana Stolza. Pobił też rekord toru.

Wcześniej Kaja Ziomek-Nogal zdobyła brązowy medal w tej samej konkurencji w rywalizacji kobiet.

Oprócz Żurka wystartował także inny Polak - Marek Kania, który zajął szóste miejsce.